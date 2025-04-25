كتب - يوسف محمد:

واصلت جماهير النادي الأهلي توجيه الرسائل القوية إلى لاعبي الفريق، خلال مباراة صن داونز المقامة حاليا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره صن داونز، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات، برفع لافتة كتب عليها: "نحن ننتصر، نحن نسيطر، نحن الأهلي".

كما قامت الجماهير المتواجدة في المدرجات، بترديد هتاف: "بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح".

وكانت نتيجة مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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