مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

1 1
19:00

ماميلودي صنداونز

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

0 0
21:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

نيس

الدوري الألماني

شتوتجارت

0 0
21:30

هايدنهايم

جميع المباريات

إعلان

"نحن نسيطر".. رسائل قوية من جماهير الأهلي خلال مباراة صن داونز (فيديو)

07:39 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رسائل جماهير الأهلي (3)
  • عرض 6 صورة
    رسائل جماهير الأهلي (5)
  • عرض 6 صورة
    رسائل جماهير الأهلي (6)
  • عرض 6 صورة
    رسائل جماهير الأهلي (4)
  • عرض 6 صورة
    رسائل جماهير الأهلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصلت جماهير النادي الأهلي توجيه الرسائل القوية إلى لاعبي الفريق، خلال مباراة صن داونز المقامة حاليا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره صن داونز، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات، برفع لافتة كتب عليها: "نحن ننتصر، نحن نسيطر، نحن الأهلي".

كما قامت الجماهير المتواجدة في المدرجات، بترديد هتاف: "بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح".

وكانت نتيجة مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أقرأ أيضًا:

تطورات تأهيل أحمد حمدي للمشاركة مع الزمالك

"مصلحة النادي وليس المدرب".. لاعب منتخب مصر السابق يعلق على استبعاد معلول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طاهر محمد يفتتح أهداف الأهلي في مرمى صن داونز (صور وفيديو)

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا