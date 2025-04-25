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تشكيل صن داونز الرسمي لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

06:56 م الجمعة 25 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

استقر البرازيلي ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق صن داونز ضيفا على النادي الأهلي اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويدخل فريق صن داونز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، جرانت كيكانا، ليبوسا، أوبري موديبا.

خط الوسط: مورينا، جايدن آدامز، مارسيلو أليندي

خط الهجوم: موكوينا، تاشريك ماثيوز، لوكاس ريبيرو

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي بيراميدز وأورلاندو بايراتس.

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لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا