جماهير الأهلي توجه رسالة للاعبي الفريق قبل مباراة صن داونز

كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة، في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، رسالة إلى لاعبي الفريق قبل انطلاق مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات، برفع لافتة كتب عليها: "جمهورك لا يعرف المستحيل، الفوز اليوم لا بديل".

ويطمح المارد الأحمر في تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، لضمان التأهل إلى نهائي البطولة للمرة السادسة على التوالي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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