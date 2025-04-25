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مشجع زملكاوي في مدرجات مباراة الأهلي وصن داونز (صور)

06:36 م الجمعة 25 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

تمتلئ مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، بآلاف الجماهير لدعم النادي الأهلي أمام صن داونز، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم تقم جماهير المارد الأحمر وحدها بالتواجد داخل ستاد القاهرة لدعم الفريق أمام صن داونز، بل ظهر أحد مشجعي نادي الزمالك في المدرجات رفقة الجماهير الحمراء مرتديا قميص نادي الزمالك.

وفي مشهد يدل على الروح الرياضية العالية بين جماهير الكرة المصرية، ظهر مشجع للفارس الأبيض وسط جماهير النادي الأهلي في المدرجات، لمؤازرة الأهلي في نصف النهائي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة "الدولي" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في جنوب أفريقيا، يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري، بالتعادل السلبي دون أهداف.

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لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا