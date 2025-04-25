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5 صور لجماهير الأهلي داخل ستاد القاهرة لدعم الفريق أمام صن داونز

06:23 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي داخل ستاد القاهرة
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي داخل ستاد القاهرة
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي داخل ستاد القاهرة
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي داخل ستاد القاهرة
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كتب - يوسف محمد:

بدأت جماهير النادي الأهلي، تتوافد على ستاد "القاهرة الدولي"، قبل ساعات من انطلاق مباراة الفريق أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي اليوم، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب، التي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحتاج النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، لضمان الصعود إلى نهائي البطولة.

ويطمح السويسري مارسيل كولر إلى تحقيق اللقب رفقة المارد الأحمر، للموسم الثالث على التوالي بعدما تمكن حصد اللقب رفقة المارد الأحمر في النسختين الماضيتين.

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الأهلي صن داونز جماهير الأهلي استاد القاهرة
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