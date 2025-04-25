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محلل رياضي يعلق على تشكيل الأهلي ضد صنداونز

06:11 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (2)
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    استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (4)
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    استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (1)
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    الأهلي ضد صنداونز
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    الأهلي ضد صنداونز
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كتب- نهى خورشيد:

علق عمر عبدالله المحلل الرياضي، على تشكيلة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى التى سيخوض بها مواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عبدالله عبر حسابه على منصة "إكس":"خوض الأهلي المباراة بنفس تشكيل الذهاب فكرة مقبولة شكلا.. النجاح الكبير في غلق المساحات والسيطرة على إيقاع المباراة وكمان تهديد المرمى اكثر من صن داونز يغري باستخدام نفس الشكل".

وأضاف:"‏وإن تمنيت تعديل بسيط باشراك بن شرقي بدلا من طاهر فقط لتحفيز الجانب الهجومي والاستفادة من الأرض والجمهور".

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي أحداث المواجهة المصيرية بين الأهلى وصن داونز، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا