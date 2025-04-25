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"دون تغيير".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

06:03 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    الأهلي وصن داونز
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    مباراة الاهلي وصن داونز (3)
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    الأهلي وصن داونز
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    استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (3)
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    استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (2)
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    استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (4)
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    استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (1)
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    جماهير الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ولم يجري السويسري مارسيل كولر أي تغيير على تشكيل الفريق، عن مباراة الذهاب الماضية، التي أقيمت يوم السبت الماضي بجنوب أفريقيا.

وجاء تشكيل المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم ومصطفى العش.

خط الدفاع: مروان عطية، إمام عاشور وأحمد رضا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وجراديشار.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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