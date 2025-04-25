"بخطة الدوائر".. استعدادات أمنية مكثفة لمباراة الأهلي وصن داونز (صور)

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى رجال الأمن استعداداتهم، لتأمين مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي اليوم، خاصة في ظل توافد الجماهير بكثافة لمتابعة المباراة ودعم الفريق.

ووضعت الأطقم التابعة للمجموعة الإفريقية خطة شاملة، لتأمين محيط ستاد القاهرة وضبط عملية دخول الجماهير، وتركز بشكل خاص على إحكام السيطرة على البوابات الرئيسية، وتسهيل حركة الدخول والخروج، مع التشديد على منع دخول أي ممنوعات، وعلى رأسها الشماريخ والمواد القابلة للاشتعال.

كما تشمل الخطة تأمين الممرات المخصصة لدخول وخروج اللاعبين، إلى جانب طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، لضمان وصولهم ومغادرتهم بشكل آمن ومنظم دون أي معوقات، مع التشديد على الجهات المنظمة على ضرورة التزام الجماهير بالتعليمات الأمنية.

وكانت مباراة الذهاب، بين النادي الأهلي وصن داونز والتي أقيمت في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.