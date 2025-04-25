"مهمة صعبة".. أرني سلوت يتحدث عن اقترابه من التتويج بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره توتنهام، في السابعة والنصف مساء غدا الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "لا يزال أمامنا مهمة صعبة، تكمن في الحصول على نقطة واحدة، وهذا ما نعرفه ونأمل أن يعرفه جمهورنا أيضًا، هم يدعموننا بأفضل شكل ممكن، كما فعلوا طوال الموسم، ويدركون أننا ما زلنا بحاجة لنقطة".

وأضاف: "قد أتأخر عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة إذا حسمنا اللقب، إنها مسؤولية كبيرة لأننا ندرك أن آخر مرة فاز فيها هذا النادي بالدوري كانت في زمن كورونا".

واختتم سلوت: "الأمر الوحيد هو أن يكون جميع اللاعبين جاهزين، رأيت الأسبوع الماضي مدى صعوبة الفوز في مباراة ضد فريق كان على وشك الهبوط. أنا أيضًا لا أبالغ في حماسي، واجهنا توتنهام ثلاث مرات هذا الموسم، لذا ندرك مدى صعوبة الفوز عليهم".

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