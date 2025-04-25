ظهر مع فتاة أخرى.. تفاصيل انفصال بيكيه عن صديقته كلارا بعد 3 سنوات

كتبت-هند عواد:

انفصل نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جيرارد بيكيه عن صديقته كلارا شيا، بعد علاقة استمرت لمدة 3 سنوات.

وكشفت قناة "تيليسينكو" الإسبانية، انفصال بيكيه وشيا، بعد فترة من الجدل حول الخلاف في الزوجين، خاصة مع إقامة بيكيه في ميامي رفقة أطفاله.

وبدأت علاقة بيكيه وشيا، في أغسطس 2022، بعد انفصاله عن المغنية شاكيرا، بعد علاقة استمرت لـ12 عاما.

وذكرت القناة، أن هناك صورا التقطت لبيكيه قبل أقل من شهر، في إنتر ميامي، رفقة امرأة مجهولة ذات شعر أحمر، لكنها لم تكن كلارا شيا.

وقالت دورونسورو مقدمة البرنامج:"تلقيتُ تأكيدًا بانفصال جيرارد بيكيه وكلارا شيا، وأُجري تحقيقًا في الأسباب بناءً على اتصالات من جهات خارجية، مع أن الأمر لم يتضح تمامًا بعد كما تعلمون، دارت أحاديث عن أزمة في الأشهر الأخيرة".

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