قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين الأهلي وصنداونز، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للتأهل إلى المباراة النهائية، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا رقم 13 عبر التاريخ.

موعد مباراة الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا في شمال إفريقيا والوطن العربي.

وكانت قناة "أون سبورت" أعلنت عن نقل مباراة الأهلي وصنداونز مجانا عبر ترددها الأرضي.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعه - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بنشرقي - جراديشار.

حكام مباراة الأهلي

حكم الساحة: دحان بيدا - موريتانيا

المساعد الأول: أدو هيرمان نجو - كوت ديفوار

المساعد الثاني: جوناثان كوفي - توجو

الحكم الرابع: صامويل أوكوندا - رواندا

حكم الفيديو (VAR): باملاك تيسيما - إثيوبيا

مساعد حكم الفيديو: سليمة موكانسانجا - رواندا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي

بي إن سبورتس 6 (المشفرة)

التردد: 10810

استقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3