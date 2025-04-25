مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
19:00

ماميلودي صنداونز

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

أورلاندو بايرتس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

نيس

الدوري الألماني

شتوتجارت

- -
21:30

هايدنهايم

جميع المباريات

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز

01:15 م الجمعة 25 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد هاني
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري
  • عرض 11 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 11 صورة
    مصطفى العش في مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    أحمد رضا لاعب الأهلي (3)
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بهدفه في مباراة الهلال
  • عرض 11 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 11 صورة
    حسين الشحات وإمام عاشور وأشرف بنشرقي
  • عرض 11 صورة
    جراديشار
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة المرتقبة بين الأهلي وصنداونز، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي للتأهل إلى المباراة النهائية، وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا رقم 13 عبر التاريخ.

موعد مباراة الأهلي

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا في شمال إفريقيا والوطن العربي.

وكانت قناة "أون سبورت" أعلنت عن نقل مباراة الأهلي وصنداونز مجانا عبر ترددها الأرضي.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعه - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بنشرقي - جراديشار.

حكام مباراة الأهلي

حكم الساحة: دحان بيدا - موريتانيا

المساعد الأول: أدو هيرمان نجو - كوت ديفوار

المساعد الثاني: جوناثان كوفي - توجو

الحكم الرابع: صامويل أوكوندا - رواندا

حكم الفيديو (VAR): باملاك تيسيما - إثيوبيا

مساعد حكم الفيديو: سليمة موكانسانجا - رواندا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي

بي إن سبورتس 6 (المشفرة)

التردد: 10810

استقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي تشكيل الأهلي المتوقع حكام مباراة الأهلي تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي الأهلي الأهلي ضد صنداونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ظهر مع فتاة أخرى.. انفصال بيكيه عن صديقته كلارا بعد 3 سنوات

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز