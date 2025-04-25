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عبد المنعم يُزين قائمة نيس لمواجهة باريس سان جيرمان

12:15 م الجمعة 25 أبريل 2025

محمد عبد المنعم

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي نيس قائمة اللاعبين النهائية لمواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة فريق نيس تواجد المحترف المصري، محمد عبد المنعم، الذي شارك في المباراة الماضية أمام أنجيه أساسيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق نيسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 51 نقطة، وبفارق 27 نقطة عن صاحب اللقب باريس سان جيرمان.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ26 عاما انتقل إلى نيس في موسم 2024/25 قادما من الأهلي المصري، في صفقة بلغت قيمتها 4.20 مليون يورو.

قائمة نيس لمواجهة باريس سان جيرمان

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محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي نيس باريس سان جيرمان
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