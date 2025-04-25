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وفاة حكم أثناء مباراة في الدوري الروسي.. تفاصيل

11:50 ص الجمعة 25 أبريل 2025

وفاة الحكم الروسي رتور إكسانوف

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شهدت بطولة كرة القدم للهواة التي تقام في إقليم كراسنويارسك الواقع في دولة روسيا، وفاة الحكم رتور إكسانوف أثناء إدارة إحدى المباريات.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن الحكم صاحب الـ45 عاما شعر بإعياء شديد أثناء إدارة المباراة، قبل أن يفقد وعيه ويسقط أرضا.

وسرعان ما وصلت عربة الإسعاف إلى أرض الملعب، لكن لم تنجح محاولاتهم في إنقاذ الحكم رتور إكسانوف.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الوفاة كانت نتيجة للتوقف المفاجئ لعضلة القلب.

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