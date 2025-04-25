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"بعد غياب 215 يومًا".. مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

11:39 ص الجمعة 25 أبريل 2025
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    تير شتيجن
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    أندريه تير شتيجن
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    مارك أندري تير شتيجن
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    تير شتيجن حارس برشلونة
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    تير شتيجن
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي برشلونة القائمة النهائية لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي شهدت مفاجأة.

وشهدت القائمة عودة الحارس الألماني، مارك أندريه تير شتيجن، بعد غياب 215 يومًا بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

تير شتيجن، كوبارسي، أراوخو، مارتينيز، جافي، فيران، بيدري، أنسو فاتي، رافينها، إيناكي بينيا، بابلو توري، كريستنسن، فيرمين، باو فيكتور، لامين يامال، داني أولمو، دي يونج، كوندي، إيريك. تشيزني، فورت وجيرارد مارتن.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وتقام مباراة الكلاسيكو في تمام الساعة الحادية عشر مساء غدا السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

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