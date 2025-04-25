تطبيق التوقيت الصيفي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز

كتب - محمد القرش:

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي اليوم الجمعة، ويتساءل البعض عن موعد مباراة الأهلي وصنداونز الجديد بعد تغيير التوقيت من الشتوي إلى الصيفي.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صنداونز الجنوب إفريقي اليوم الجمعة، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي بعد تغيير التوقيت

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت الصيفي بمصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في جنوب إفريقيا، والتي سيطر الأهلي على معظم دقائقها لكن دون تسجيل أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا في شمال إفريقيا والوطن العربي.

وأعلنت قناة "أون سبورت" عن نقل مباراة الأهلي وصنداونز مجانا عبر ترددها الأرضي.

اقرأ أيضًا:

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

"تفوق على الأهلي".. ماذا قدم بيراميدز خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا؟