تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على التشكيل الرسمي لمواجهة صنداونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن التشكيل المتوقع سيشهد تواجد المغربي أشرف بنشرقي أساسيا بعد مشاركته كبديل في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة صنداونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - رامي ربيعه - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أشرف بنشرقي - جارديشار.

موعد مباراة الأهلي وصنداونز

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

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