كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق بيراميدز اليوم لملاقاة نظيره أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق بيراميدز إلى مواصلة التألق خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التأهل إلى نهائي البطولة الأكبر في القارة السمراء للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء مشواره بيراميدز في النسخة الحالية من البطولة كالتالي:

وخاض بيراميدز خلال الموسم الحالي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، 9 مباريات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 8 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

ويعد فريق بيراميدز أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية، حيث نجح لاعبيه في تسجيل 18 هدفا، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني بالقائمة برصيد 16 هدفا.

ويطمح فريق بيراميدز في أن يصبح خامس فريق مصري، يتمكن من الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق بيراميدز 4 فرق مصرية في نهائي دوري أبطال أفريقيا، هم: "الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي وغزل المحلة".