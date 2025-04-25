يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي، للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي، بعدما تمكن من حصد اللقب في النسختين الماضيتين.

رقم تاريخي ينتظر ثلاثي الأهلي حال التتويج ببطولة أفريقيا

وحال تمكن النادي الأهلي من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصد لقب النسخة الحالية من البطولة، سيتمكن الثلاثي المغربي، أشرف داري، يحيى عطية الله وأشرف بن شرقي، من تسجيل أسمائهم في تاريخ النادي الأهلي.

وفي حال حصد الثلاثي لقب النسخة الحالية رفقة المارد الأحمر، ستصبح هذه المرة الأولى التي يتمكن خلالها محترف في النادي الأهلي، من التتويج بلقب البطولة مع فريقين مختلفين.

وسبق وتوج الثلاثي مع فريق الوداد المغربي بلقب البطولة من قبل، حيث توج بن شرقي بالبطولة عام 2017، فيما توج بها الثنائي أشرف داري ويحيى عطية الله عام 2022.

ويذكر أن الثلاثي كان الأهلي بوابتها لحصد لقب البطولة في النسخ الاسبٌ، حينما توج الوداد باللقب عام 2017 على حساب الأهلي، قبل أن يتكرر الأمر في نسخة البطولة عام 2022.

وانضم الثنائي أشرف داري ويحيى عطية الله إلى المارد الأحمر، في بداية الموسم الحالي، قبل أن ينضم إليهم أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.