بينهم سيدة.. مدربون حققوا إنجازات مع أنديتهم بعد خلافة الأساطير

كتبت- هند عواد:

اقترب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الريدز، بعدما تولى المسؤولية خلفًا للألماني يورجن كلوب.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها مدرب جديد لليفربول لقب الدوري الإنجليزي، إذ سبقه كل من مات ماكوين (1922-1923)، وجو فاجان (1983-1984)، وكيني دالغليش (1985-1986).

إلا أن إنجاز أرني سلوت لا يتوقف على مجرد التتويج باللقب، إذ أنه خلف أحد أساطير الريدز.

مدربة تقترب من إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي

خلال الموسم الحالي، ليس سلوت الوافد الجديد الوحيد الذي يبدو مرشحًا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ففي الدوري الإنجليزي للسيدات، تأقلم تشيلسي بسلاسة مع مدربته الجديدة سونيا بومباستور، التي خلفت إيما هايز في الصيف الماضي، ويقترب الفريق من تحقيق الثلاثية المحلية.

إنجاز رينوس ميشيلز مع أياكس

حقق رينوس ميشيلز إنجازًا تاريخيًا مع أياكس، حيث هيمن على البطولات الأوروبية عبر 3 ألقاب متتالية في دوري الأبطال، كما أحدث ثورة في اللعبة بأسلوبه "اللعب الشامل".

ومع رحيله لتدريب برشلونة، تولى ستيفان كوفاكس المسؤولية، وحقق الثلاثية في موسمه الأول: الدوري الهولندي، كأس هولندا، دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال في الشتاء التالي.

وفاز أياكس بخمس مباريات وتعادل في أربع من أصل تسع مباريات خاضها تحت قيادة كوفاكس، ثم استعاد الفريق مستواه المعهود. فخلال بقية موسم 1971-1972، كان سجله في جميع المسابقات 39 فوزًا و37 تعادلًا وخسارة واحدة.

بيب جوارديولا يخلف فرانك ريكارد

حقق فرانك ريكارد 3 ألقاب مع برشلونة، منها دوري أبطال أوروبا، لذا كان على بيب جوارديولا أن يرقى إلى مستوى التوقعات عندما تولى المسؤولية في عام 2008.

إلا أنه حقق إنجازًا تاريخيًا، ففي موسمه الأول، أصبح برشلونة أول فريق إسباني يحقق الثلاثية.

ولا يعد المدربون السابقون أصحاب الإنجازات الوحيدة، إذ فاز أستون فيلا بكأس أوروبا عام 1982، بعد أقل من 4 أشهر من تولي توني بارتون المسؤولية خلفًا لرون سوندرز، الذي غادر النادي إثر خلاف مع مجلس الإدارة.

وفاز جو شو بلقب الدوري مع أرسنال بعد توليه المسؤولية في يناير 1934 إثر وفاة هربرت تشابمان المفاجئة. وعندما حلّ فابيو كابيلو محل أريجو ساكي عام 1991، فاز ميلان بالدوري الإيطالي دون أي خسارة.