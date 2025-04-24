قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار محبي كرة القدم المصرية اليوم بشكل خاص مشجعي النادي الأهلي، إلى ستاد القاهرة الدولي غدا، لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي غدا، مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز غدا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء المقرر بدايته في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأعلنت قناة "أون سبورت"، إذاعتها لمباراة المارد الأحمر أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عبر ترددها الأرضي.

وسيتولي المعلق المصري أيمن الكاشف مهمة التعليق، على المباراة الغد بين المارد الأحمر وفريق صن داونز.

كما أن المباراة سيتم إذاعتها عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "بي إن سبورتس 6"، لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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