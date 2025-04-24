كتب -يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي غدا، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، استقر بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد.

وأشار المصدر أن هناك حيرة في مركز واحد فقط، هو اللاعب الذي سيجاور مروان عطية في وسط الملعب، والحيرة ما بين أكرم توفيق وأحمد رضا إلا أن الأخير يلقى قبول أكبر لدى المدير الفني السويسري.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعه ومصطفي العش.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وجارديشار.

ويذكر أن مباراة الذهاب بين النادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء أقيم يوم السبت الماضي بجنوب أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف موقف إبراهيم عادل من المشاركة مع بيراميدز أمام أورلاندو في دوري الأبطال

مصري جديد في الأنفيلد.. من هو كريم أحمد موهبة ليفربول الصاعدة؟