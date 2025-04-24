اختطاف زوجة وابن لاعب إكوادوري والشرطة تتدخل.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

عاش اللاعب الإكوادوري جاكسون رودريجيز مدافع نادي إميليك، ساعات من الرعب في الفترة الأخيرة، بعدما تعرض لحالة اختطاف لزوجته وابنه من منزله صباح الأربعاء.

وكشف اللاعب رودريجيز في حديثه مع الشرطة التي حققت في عملية الإختطاف، حسبما ذكرت وكالة "apnews"، أن العملية تمت في الثالثة صباحًا بعدما اقتحم عدة اشخاص المنزل للبحث عنه.

وأشارت الوكالة في تقريرها، أن اللاعب أخبر الشرطة باختبائه تحت السرير عندما سمع صوت اقتحام باب منزله، وعندما دخل الأفراد المجهولين، وجدوا زوجته وطفله البالغ 5 سنوات.

وأكد جاكسون رودريجيز في حديثه، أنه بعد اختطاف زوجته وطفله خرج من نافذة المنزل ورأي الأشخاص المجهولين يغادرون بسيارة من نوع بيك أب ذات كابينة مزدوجة باللون الرمادي.

وتعاني الإكوادور من انعدام الأمن والجريمة منذ 4 سنوات، ففي ديسمبر 2024، تم استهداف رياضيين آخرين، حيث تم اختطاف لاعب كرة القدم بيدرو بيرلازا، الذي كان يلعب لصالح نادي ليجا دي كيتو وتم إنقاذه حيًا بعد بضعة أيام.