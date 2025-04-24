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أحمد الشناوي يخضع لتدريبات تأهيلية في مران بيراميدز الختامي استعدادا لمواجهة أورلاندو

09:59 م الخميس 24 أبريل 2025
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    أحمد الشناوي
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    أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر
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    أحمد الشناوي
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    122152-أحمد-الشناوى--(1)
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كتب - يوسف محمد:

خضع أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، لتدريبات تأهيلية اليوم قبل انطلاق مران الفريق الجماعي، استعدادا لمواجهة أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره أورلاندو بايراتس غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واختتم فريق بيراميدز تدريباته الجماعية مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة أورلاندو بايراتس غدا بدوري الأبطال.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بجنوب أفريقيا يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل.

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز غدا على حساب أورلاندو بايراتس، لضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

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مران بيراميدز لمواجهة أورلاندو مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس بطولة دوري أبطال أفريقيا أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز
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