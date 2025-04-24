"حضور الخطيب وجلسة كولر".. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة صن داونز

كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي غدا، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضيفا على النادي الأهلي غدا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية استمرت لمدة 30 دقيقة، تحت قيادة مدرب الأحمال بالفريق أندرياس إندويا، قبل الدخول في فقرات المران الفنية والخططية.

وقاد البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس الفريق، تمرينًا متنوعًا لثلاثي حراسة المرمى بالنادي وهم "محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء".

وقام السويسري مارسيل كولر، بإجراء تقسيمة بين اللاعبين قبل انتهاء المران الجماعي، شارك فيها كل لاعبي الفريق ومنحهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال المران.

وشهد المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم، تواجد محمود الخطيب رئيس النادي لدعم اللاعبين قبل مواجهة صن داونز غدا.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين النادي الأهلي وصن داونز، في جنوب أفريقيا يوم السبت الماضي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

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