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الوداد المغربي يقرر إقالة مدربه موكوينا ويستقر علي البديل

08:43 م الخميس 24 أبريل 2025
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    رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز
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    رولاني موكوينا مدرب صن داونز
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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر نادي الوداد المغربي، إقالة الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق، وذلك بعد الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وكشفت صحيفة “المنتخب” المغربية أن الوداد أنهى علاقته بموكوينا، بعد تعادل الفريق 1-1 مع مضيفه أولمبيك أسفي، أمس الأربعاء، ببطولة دوري المحترفين المغربي.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الوداد قرروا تعيين أمين بنهاشم لتدريب الفريق خلفا لموكوينا، بصورة مؤقتة لنهاية الموسم الحالي.

أرقام موكوينا مع الوداد المغربي

قاد المدرب الجنوب إفريقي نادي الوداد المغربي في 35 مباراة من بينها 27 في الدوري، ومبارتان في كأس العرش و6 مباريات في كأس التميّز.

وحقق موكوينا 11 انتصارا و12 تعادلا و4 هزائم، علما أنه لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات بالمسابقة.

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