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الشناوي يكشف مفاتيح بيراميدز للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

08:42 م الخميس 24 أبريل 2025
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    الشناوي يكشف مفاتيح بيراميدز للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (2)
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    الشناوي يكشف مفاتيح بيراميدز للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (1)
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كتب - نهى خورشيد

أكد أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على أهمية الحذر في مواجهة أورلاندو، والمقرر لها ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على ضرورة التسجيل مبكراً لتأمين التأهل في مباراة الحسم.

وأشار الشناوي إلى أن طموح الفريق خلال هذه الفترة تحقيق الثلاثية والتتويج بالدوري والكأس والبطولة الأفريقية، مؤكداً أن اللاعبين مستعدون لحسم المباراة دون اللجوء لركلات الترجيح.

وعن مفاتيح العبور إلى النهائي القاري أكد مرة أخري أن اللعب بحذر وتركيز سيكونان الأسلحة الأساسية لهم، خاصة وأن لاعبي بيراميدز لديهم طموح كبيرة للغاية.

واختتم حديثه بالتأكيد على جاهزية بيراميدز لمواجهة أي منافس في النهائي، متمنيًا التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

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أحمد الشناوي بيراميدز مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس دوري أبطال أفريقيا
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