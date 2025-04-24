مصري جديد في الأنفيلد.. من هو كريم أحمد موهبة ليفربول الصاعدة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الشاب كريم أحمد، ناشئ فريق ليفربول الإنجليزي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تألقه في صفوف الريدز بالناشئين ومساهمته في 4 أهداف مع فريقه.

حيث شارك كريم أحمد مع فريقه تحت 21 عامًا ضد ميدلسبره، ونجح في المساهمة بـ4 أهداف، بعدما صنع هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويرى الكثير من مشجعي ليفربول، أن اللاعب ذو الأصول المصرية كريم أحمد، سيكون خليفة النجم محمد صلاح، خاصة أنه يلعب في مركز الجناح ويقدم مستويات جيدة مع الفريق.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن اللاعب المصري كريم أحمد كالتالي:

كريم أحمد هو لاعب كرة قدم مصري شاب، من مواليد فبراير 2007، انضم إلى أكاديمية نادي ليفربول الإنجليزي في صيف عام 2023، ورغم صغر سنه، جذب الأنظار سريعًا بأدائه المميز ضمن فريق تحت 18 عامًا في النادي.

وقد استُدعي كريم لمعسكر منتخب مصر تحت 20 عامًا مرة واحدة، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن.

أداء كريم أحمد في موسم 2024/2025

قدم كريم موسمًا لافتًا مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا، حيث شارك في 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1365 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 5 أخرى، ليصل إلى 11 مساهمة تهديفية.

من أبرز مبارياته كانت أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لفئة تحت 18 عامًا، حيث سجل هدفين رغم خسارة فريقه بنتيجة 3-2.

وفي مباراة مميزة ضد ميدلسبره، تألق كريم بشكل لافت، حيث سجل هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى، ليساهم في فوز ليفربول بنتيجة 7-2.

وبفضل أدائه المميز تم تصعيد كريم مؤخرًا للعب مع فريق ليفربول تحت 21 عامًا، في خطوة تعكس تطوره السريع وثقة الجهاز الفني بقدراته.