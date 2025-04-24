لاعب مانشستر سيتي يتغنى بزميله عمر مرموش.. ماذا قال؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تغني برناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي بزميله في الفريق عمر مرموش، والمنضم لصفوف السيتي في الميركاتو الشتوي الأخير.

ويقدم عمر مرموش مستويات طيبة مع مانشستر منذ انتقاله في يناير الماضي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، وشارك حتى الآن في 11 مباراة سجل 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات لشبكة "itv" الإنجليزية: مرموش ظهر بأداء رائع منذ انضمامه للفريق، وبدايته معنا أكثر من رائعة".

وتابع: " في نادي مانشستر سيتي يبحثون دائمًا عن اللاعبين الذين يبذلون جهدهم لأجل الفريق، ومرموش من نوعية هذه اللاعبين".

واختتم تصريحاته عن مرموش: " هو يبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات والمباريات، وهو يبحث عن إثبات جدارته".

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

من المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع نظيره نوتينجهام فورست يوم الأحد المقبل، في مباراة من العيار الثقيل بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر ونوتنجهام في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.