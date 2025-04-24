كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق بيراميدز المصري نظيره أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي غدا، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية العمل بالتوقيت الصيفي، بدءا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، بدأ الكثير من متابعي كرة القدم وبصفة خاصة جماهير النادي الأهلي، البحث عن موعد مباراة الفريق أمام صن داونز غدا، وماذا إذا كان حدث تغيير بها أم لا.

موعد مباراة بيراميدز مع بداية التوقيت الصيفي

وتقام مباراة بيراميدز غدا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، طبقا للعمل بالتوقيت الصيفي.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على أورلاندو بايراتس غدا، لضمان الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه.

أقرأ أيضًا:

"بعد تطبيق التوقيت الصيفي".. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

"كولر ومدرب صن داونز".. التصريحات الخاصة بمباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال (تغطية)