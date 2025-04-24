كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية وبشكل خاص متابعي النادي الأهلي، مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب افريقي غدا، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويتم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، بداية من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مما يعني تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

ومع بداية العمل بالتوقيت الصيفي، بدء الكثير من متابعي كرة القدم وبصفة خاصة جماهير النادي الأهلي، البحث عن موعد مباراة الفريق أمام صن داونز غدا، وماذا إذا كان حدث تغيير بها أم لا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام صن داونز غدا، طبقا للتوقيت الصيفي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي، إلى تسجيل رقم تاريخي في مباراة الغد، حيث في حال تمكن من الفوز والصعود إلى نهائي البطولة، ستصبح المرة السادسة على التوالي، الذي يصعد فيها الفريق إلى النهائي.

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