يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الجمعة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وعقد اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، الذي حضره من جانب المارد الأحمر، المدير الفني للفريق مارسيل كولر، بجانب قائد الفريق محمد الشناوي.

وللاطلاع على أبرز التصريحات التي تم الإدلاء بها في المؤتمر الصحفي، يمكن الدخول على الروابط التالية:

"لا نريد ركلات الترجيح وأثق في الجماهير".. تصريحات مارسيل كولر قبل مواجهة صن داونز

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن مواجهة صن داونز المقرر لها مساء غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مدرب صنداونز يتحدى: لا تنظروا لمباراة العام الماضي طريقة كولر اختلفت

أكد ميجيل كاردوزو المدير الفني لفريق صنداونز، أن فريقه جاهز لمواجهة الغد أمام الأهلي، مؤكدا أن الظروف مختلفة عن المباراة الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الشناوي قبل مواجهة صنداونز: "الجميع يعلم من هو الأهلي نحن أبطال أفريقيا"

تحدث محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، عن مواجهة صنداونز، المقرر لها غدا الجمعة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)