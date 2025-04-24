منصب جديد لـ تركي آل الشيخ في السعودية

كتبت-هند عواد:

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، تعيينه رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم، عراب الرؤية، على الثقة الكريمة بتعييني رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ".

وأضاف: "‏كما أتقدم بالشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم وثقتهم".

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ تقلد مناصب عدة، ففي 6 سبتمبر 2017، تم تعيينه بمرسوم ملكي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة (وزارة الرياضة حاليًا)، واستمر في منصبه حتى 27 ديسمبر 2018.

وخلال الفترة من عام 2017 حتى 2021، عين تركي آل الشيخ رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يستقيل عام 2019، ثم تولى رئاسة الهيئة العامة للترفيه.

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