محمد صلاح على مشارف الوفاء بوعده لجماهير ليفربول

كتبت-هند عواد:

في 20 مايو، وعد المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، جماهير الريدز بتحقيق البطولات في الموسم المقبل، بعد نهاية موسم 2023-2024، الذي انتهى برحيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وكتب محمد صلاح عبر "إكس": "نحن نعلم أن الجوائز هي ما يهم وسنفعل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك في الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوة.، وفقا لما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو".

وبعد مرور عام تقريبًا على تصريح محمد صلاح، يقف اللاعب على أعتاب الوفاء بوعده العلني، الذي قاله مع نهاية موسم مخيب للآمال، خاصة مع إصابته في أوتار الركبة أثناء المشاركة مع منتخب مصر، في أمم افريقيا.

وكانت نهاية حقبة يورجن كلوب غير سعيدة بالنسبة لصلاح، إذ أن الثنائي نشب بينهما مشادة كلامية على خط تمارس مباراة وست هام يونايتد، وقال صلاح أثناء مروره أمام الصحفيين: "ستكون هناك نار إذا تحدثت اليوم".

ثلاثة انتصارات فقط في آخر تسع مباريات في كل المسابقات تعني أن الآمال في إنهاء عهد كلوب بمزيد من الألقاب تلاشت، وبينما استمتع معظم الناس بفترة لا تصدق للنادي تحت قيادة الألماني، كان صلاح يركز نظره بقوة على ما سيأتي.

وأبدى صلاح رغبته في التتويج بالدوري المصري، وقال لشبكة سكاي سبورتس في يناير: "أول ما كان مطروحًا على القائمة هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، في مقابلاتي على مدار السنوات السبع أو الثماني الماضية، كنت أقول دائمًا أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا. لكن هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها إنني أريد حقًا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول".

وأضاف: "لا أدري. ربما لأننا لم نحتفل باللقب بالطريقة التي أردناها، وأيضًا، عودتي إلى هنا هي آخر عام لي مع النادي، لذا أريد أن أقدم شيئًا مميزًا للمدينة".

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