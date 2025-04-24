نقطة وحيدة تفصل ليفربول عن التتويج بالدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

بات ليفربول قريبا من حسم لقب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تعادل أرسنال مع كريستال بالاس 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 34 من المسابقة.

وكانت هزيمة أرسنال من كريستال بالاس، تؤكد تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، دون انتظار المباراة المقبلة للريدز.

وتعني نتيجة مباراة أرسنال، أن ليفربول لم يحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد، لكنه أصبح أقرب إلى الفوز بلقبه العشرين، إذ أنه بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مبارياتهم الخمس الأخيرة للفوز بالدوري.

وسيواجه ليفربول توتنهام هوتسبير على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل، إذ يكفيه التعادل الآن ليتوج فريق أرني سلوت رسميًا بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز.

إذا تمكن ليفربول من تحقيق التعادل أو نتيجة أفضل ضد توتنهام، فإنه سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

وهذا يعني حصول لاعبي الريدز على ممر شرف في كل من مبارياتهم الأخيرة في الموسم، إذ من المقرر أن يواجهوا تشيلسي وأرسنال وبرايتون وكريستال بالاس.

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