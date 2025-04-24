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سقط بين الشوطين.. وفاة لاعب كرة قدم خلال مباراة في جنوب أفريقيا

10:22 ص الخميس 24 أبريل 2025

وفاة لاعب كرة قدم في جنوب أفريقيا 1_Easy-Resize.co

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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ديربان سيتي الجنوب أفريقي، وفاة لاعب الفريق سيناماندلا زوندي، عن عمر يناهز 22 عاما، إثر سقوطه خلال عملية الإحماء.

وسقط سيناماندلا زوندي بين شوطي مباراة فريقه ضد ميلفورد إف سي، ونقل بعدها إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول.

وفاة لاعب كرة قدم في جنوب أفريقيا_Easy-Resize.com

وقال ديربان سيتي في بيان رسمي: "ببالغ الحزن والأسى، نؤكد وفاة سيناماندلا زوندي، المعروف أيضًا باسم سجورا، أحد أفراد عائلة مدينة ديربان المحبوبين. كان سيناماندلا أكثر من مجرد لاعب كرة قدم موهوب. كان زميلًا في الفريق، وصديقًا، وأخًا، وابنًا، ومصدر إلهام لكل من عرفه".

ونعى نادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي اللاعب، وكتب: "يتلقى نادي ستيلينبوش ببالغ الحزن نبأ الوفاة المفاجئة للاعب ديربان سيتي، سيناماندلا زوندي. نتقدم بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه وأحبائه. رحمه الله".

وكان سيناماندلا زوندي من ضمن الأسباب التي تسببت في صعود فريقه إلى دوري الدرجة الأولى، وحاليا يتصدر جدول الترتيب وفي طريقه للصعود إلى الممتاز.

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