أقيمت أمس الأربعاء الموافق 23 أبريل الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في الدوري الإسباني.

كما أقيمت أمس الأربعاء، مباراتين في بطولة كأس عاصمة مصر، الأولى بين الإسماعيلي وطلائع الجيش والثانية بين مودرن سبورت والبنك الأهلي.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

أرسنال يتعادل مع كريستال بالاس (2-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني أمس

سيلتا فيجو يفوز على فياريال (3-0)

أتليتك بلباو يفوز على لاس بالماس (1-0)

ديبورتيفو ألافيس يفوز على ريال سوسيداد (1-0)

ريال مدريد يفوز على خيتافي (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي أمس

تورينو يفوز على أودينيزي (2-0)

بارما يفوز على يوفنتوس (1-0)

لاتسيو يفوز على جنوى (2-0)

فيورنتينا يفوز على كالياري (2-1)

نتائج مباريات الدوري السعودي أمس

الرياض يتعادل مع الفتح (2-2)

الأخدود يفوز على الخلود (1-0)

الخليج يتعادل مع القادسية (1-1)

نتائج مباريات كأس عاصمة مصر أمس

الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش (0-0)

البنك الأهلي يفوز على مودرن سبورت (2-0)

نتائج مباريات كأس إيطاليا أمس

إي ميلان يفوز على إنتر (3-0)