كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي غدا الجمعة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره صن داونز غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي" في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز داخل مصر

وستكون هذه هى المواجهة رقم 9 بين الأهلي وصن داونز داخل مصر، حيث سبق وتواجه الفريقين معا في 8 مباريات في مصر.

وخلال 8 مباريات سابقة جمعت بين الفريقين على الملاعب المصرية، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 5 مباريات، حضر التعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، خلال 8 مواجهات سابقة أمام صن داونز داخل مصر، في تسجيل 12 هدفا فيما تلقت شباكهم ثلاثة أهداف فقط.

ويحتل نجم الأهلي السابق خالد بيبو، قائمة هدافي مواجهات الفريقين معا في مصر، برصيد ثلاثة أهداف.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين معا داخل مصر، إلى عام 2001، حينما نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على حساب صن داونز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في هذا العام.

وحقق صن داونز فوزه الوحيد على المارد الأحمر في مصر، خلال مباريات دور المجموعات في نسخة البطولة عام 2022، حينما حقق الفوز بنتيجة هدف دون مقابل.

ويذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين على الملاعب المصرية، كانت مباراة نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي موسم 2023-2024 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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