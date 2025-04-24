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بعد تعثر آرسنال.. كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

01:11 ص الخميس 24 أبريل 2025
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    جلسة بين عدد من لاعبي ليفربول (1)
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    لاعبو ليفربول يواسون نونيز دون صلاح (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

بات فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعدما تلقي هدية ثمينة من نظيره آرسنال مساء الأربعاء.

وسقط فريق آرسنال في فخ التعادل أمام نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ويعتبر فريق آرسنال هو وصيف جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي خلف نادي ليفربول المتصدر، وبعد تعادله مع كريستال بالاس، بات صلاح ورفاقه أقرب من أي وقت مضى للتتويج بلقب الدوري.

كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

ويحتاج ليفربول إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج رسميا بلقب البريميرليج، وأصبح أمر وقوفه على منصة التتويج الآن، مسألة وقت لا أكثر.

وقد يحسم ليفربول التتويج بلقب البريميرليج على ملعبه ووسط جماهيره عندما يستضيف توتنهام هوتسبير على ملعب "آنفيلد"، يوم الأحد المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف آرسنال بـ67 نقطة.

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ليفربول آرسنال كريستال بالاس آرسنال وكريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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