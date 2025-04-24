منافس بيراميدز.. هل يتولى موسيماني تدريب أورلاندو بيراتس؟

كتب- محمد عبدالهادي:

ترددت في الفترة الماضية، أنباء قوية عن اقتراب المدرب الجنوب إفريقي بيتو موسيماني، من تولي القيادة الفنية لفريق أورلاندو بيراتس، وذلك في مطلع الموسم الجديد.

ويعتبر فريق أورلاندو هو منافس فريق بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقان سلبيًا في لقاء الذهاب بنصف النهائي، ومن المقرر أن يلتقيا يوم الجمعة لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

ورد موسيماني على أنباء توليه تدريب فريق أورلاندو من خلال تصريحاته، عبر موقع "timeslive" الجنوب أفريقي وقال موسيماني :"سمعت ما يتردد بشأن تدريبي لأورلاندو، لكن لم يتحدث أحد معي رسميًا في هذا الأمر".

وعن عودته إلى تدريب فرق الدوري الجنوب أفريقي بعد غياب دام خمس سنوات، أجاب موسيماني: «لمَ لا؟.. يجب أن يكون مع الفريق المناسب، وفي الوقت المناسب».

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس

من المقرر أن يلتقي بيراميدز وأورلاندو يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت القطرية.