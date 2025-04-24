سبب غيابات الأهلى عن موقعة صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

كتب - مراسل مصراوي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، المقررلها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسط عدد كبير من الغيابات.

وبحسب ما أكده مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي يغيب عن صفوف القلعة الحمراء عدد من اللاعبين لأسباب فنية، أبرزهم مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر الساعي، سمير محمد، إضافة إلى الظهير التونسي علي معلول، الذي تم استبعاده هو الآخر لأسباب فنية، بجانب اتخاذ قرار برفع اسم رضا سليم من القائمة.

وأضاف المصدر بأن الأهلي يفتقد خدمات ثلاثة لاعبين بداعي الإصابة، وهم كريم الدبيس، يحيى عطية الله، وكريم فؤاد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي في جنوب إفريقيا، ويحتاج الأحمر لتحقيق الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب لضمان التأهل إلى نهائي البطولة القارية، حيث يواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.