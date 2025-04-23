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"بعد تعادل أرسنال".. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

11:46 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    أرسنال
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    لاعب أرسنال
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    خلال مباراه ارسنال وولفرهامبتون
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    أرسنال يقلب الطاولة على توتنهام ويفوز عليه بثنائية
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    ليفربول
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ورفع أرسنال رصيده من النقاط في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، إلى النقطة رقم 67 في المركز الثاني بجدول ترتيب "البريميرليج".

وبتعادل أرسنال اليوم أمام كريستال بالاس، اقترب ليفربول أكثر من لقب الدوري الإنجليزي، حيث بات يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لإعلان حصوله بشكل رسمي على بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- ليفربول، 33 مباراة، 79 نقطة.

2- أرسنال، 34 مباراة، 67 نقطة.

3- مانشستر سيتي، 34 مباراة، 67 نقطة

4- نوتنجهام، 33 مباراة، 60 نقطة.

5- نيوكاسل، 33 مباراة، 59 نقطة.

6- تشيلسي، 33 مباراة، 57 نقطة.

7- أستون فيلا، 34 مباراة، 57 نقطة.

8- بورنموث، 33 مباراة، 49 نقطة.

9- فولهام، 33 مباراة، 48 نقطة.

10- برايتون، 33 مباراة، 48 نقطة

11- برينتفورد، 33 مباراة، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 34 مباراة، 45 نقطة.

13- إيفرتون، 33 مباراة، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 33 مباراة، 38 نقطة.

15- وولفرهامبتون، 33 مباراة، 38 نقطة.

16- توتنهام، 33 مباراة، 37 نقطة.

17- وست هام، 33 مباراة، 36 نقطة.

18- إبسويتش تاون، 33 مباراة، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 33 مباراة، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 33 مباراة، 11 نقطة.

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