آرسنال يسقط أمام كريستال بالاس ويمنح ليفربول هدية ثمينة

كتب- محمد عبدالهادي:

سقط فريق آرسنال في فخ التعادل مع نظيره كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل آرسنال بنتيجة 2-2، حيث سجل للجانرز كل من جاكوب كيويور لياندرو تروسار في الدقائق 3 و 42، بينما سجل لكريستال بالاس كل من إيبيريشي إيز في الدقيقة 27 وجون فيليب ماتيتا في الدقيقة 83.

بهذا التعادل، منح آرسنال هدية ثمينة لنظيره ليفربول متصدر الدوري، والذي بات يحتاج لحصد نقطة وحيدة فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول في مباراته القادمة أمام توتنهام، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أبريل، وفي حال تحقيقه الفوز سيحتفل باللقب الـ20.

ويحتل آرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز في 18 لقاء وتعادل في 13 وخسر 3 مواجهات، بينما يحتل الليفر الصدارة برصيد 79 نقطة، جمعهما من 33 مباراة حيث فاز في 24 لقاء وتعادل في 7 وخسر مباراتين فقط.