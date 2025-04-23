كتب - مراسل مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساء.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، عن قائمة المارد الأحمر استعدادا لمواجهة صن داونز، يوم الجمعة المقبل.

وجاءت قائمة المارد الأحمر لمباراة صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، أشرف داري، عمر كمال، محمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: كريم نيدفيد، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، محمد عبد الله، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية وأحمد رضا.

خط الهجوم: وسام أبو علي ونيجيك جردايشار.

وشهدت قائمة المارد الأحمر للمباراة، عودة اللاعب أحمد نبيل كوكا بعد استبعاده من قائمة الفريق في مباراة الذهاب، مع استمرار غياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الأهلي وصن داونز يوم السبت الماضي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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