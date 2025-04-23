مفاجآت بالجملة.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة خيتافي بالدوري الإسباني

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره خيتافي، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل العديد من المفاجآت بجلوس كل من بيلينجهام، روديجر ، كامافينجا، ومودريتش، على دكة البدلاء، وذلك لإراحتهم قبل الصدام المرتقب ضد برشلونة السبت المقبل.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، دافيد ألابا، فران جارسيا

الوسط: أورلين تشواميني، فيدي فالفيردي، أردا جولر

الهجوم: براهيم دياز، إندريك، فينيسيوس جونيور

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد: أندريه لونين، فران جونزاليس، جود بيلينجهام، إدوارد كامافينجا، لوكا مودريتش، رودريجو جوس، خيسوس فاييخو، داني سيبايوس، أنتونيو روديجر وجونزالو جارسيا.

ترتيب ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 32 جولة، حيث حقق الفريق الملكي الفوز في 21 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات.

أما خيتافي فيتواجد في المركز الـ12 بعد أن خاض 32 مباراة ، فاز فيهم في 10 وتعادل في 9 وتعرض للهزيمة في 13 لقاء.