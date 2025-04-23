جراديشار: انتظر تواجد جماهير الأهلي لدعم الفريق أمام صن داونز.. والتفاصيل الصغيرة ستحسم المباراة

كتب - يوسف محمد:

أكد نيجيك جراديشار مهاجم النادي الأهلي، على صعوبة مباراة الفريق المقبلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى رغبة اللاعبين في الصعود إلى نهائي البطولة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال جراديشار في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "نعلم أن المباراة المقبلة أمام صن داونز ستكون صعبة بشكل كبير، نستعد بصورة مميزة للقاء ونسعى للفوز وضمان التأهل إلى الدور المقبل من البطولة".

وأضاف: "مباراة صن داونز ستحسم من خلال اللعب على التفاصيل الصغيرة، وسأبذل كل جهدي لمساعدة الفريق على الفوز وحسم التأهل إلى نهائي البطولة".

واختتم جراديشار تصريحاته: "منذ قدومي إلى النادي وأنا انتظر لحظة تواجد الجماهير في المدرجات بالسعة الكاملة، لدي ثقة على دعمهم القوي للفريق في المباراة المقبلة".

ويذكر أن مباراة الذهاب بين المارد الأحمر وصن داونز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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