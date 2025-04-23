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أشرف داري يتحدث عن مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

07:15 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    جمهور الأهلي
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    أشرف داري
  • عرض 18 صورة
    أشرف داري
  • عرض 18 صورة
    أشرف داري
  • عرض 18 صورة
    أشرف داري
  • عرض 18 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 18 صورة
    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 18 صورة
    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 18 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 18 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 18 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 18 صورة
    الأهلي وصن داونز
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    النادي الأهلي وصن داونز
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    الأهلي وصن داونز
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    مباراة الاهلي وصن داونز (1)
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    الأهلي وصن داونز
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    مباراة الاهلي وصن داونز (3)
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كتب - يوسف محمد:

تحدث المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه فريقه المقبلة أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين المارد الأحمر المقبلة وصن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وقال داري في تصريحات صحفية اليوم: "نركز بشكل كبير في مباراة صن داونز المقبلة، بهدف الظهور بمستوى مميز والتأهل إلى نهائي البطولة وسنقدم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير".

وأضاف: "نتيجة التعادل السلبي في مباراة الذهاب، هى نتيجة خادعة بشكل كبير ولكننا نمتلك لاعبين كبار، يمكنهم خوض مثل هذه المباريات الصعبة".

واختتم داري تصريحاته: "اللاعبون يشعرون بالمسؤولية بشكل كبير ويتحدثون مع بعض بشكل مستمر، لتحقيق نتيجة إيجابية والصعود إلى نهائي دوري الأبطال".

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم في جنوب أفريقيا.

ويسعى المارد الأحمر، إلى حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، بعدما نجح في حصد لقب البطولة خلال النسختين الماضيتين.

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النادي الأهلي أشرف داري الأهلي وصن داونز موعد مباراة الأهلي وصن داونز دوري أبطال أفريقيا
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