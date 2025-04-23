نجم الأهلي السابق: هناك علامات استفهام على استبعاد أفشة.. وأنصح بالبدء بوسام أبو علي أمام صن داونز

كتب - يوسف محمد:

أكد ياسر رضوان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أن النادي الأهلي ظهر بشكل مميز في الناحية الدفاعية، خلال مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، مشيرا إلى حاجة الفريق إلى عمل ضغط هجومي في مباراة العودة.

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة الذهاب بين النادي الأهلي وصن داونز، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري في جنوب أفريقيا.

وقال رضوان في تصريحات خاصة لمصراوي: "لاعبي النادي الأهلي ظهروا بشكل دفاعي جيد في مباراة صن داونز الماضية، وجميع اللاعبين كانوا متمركزين بشكل مميز والتزموا بأدوارهم بصورة قوية".

وأضاف: "كان من الممكن أن تتغير نتيجة الذهاب لصالح الأهلي، في حال كان نجح الفريق في عمل التحولات الهجومية من على الأطراف بشكل كبير ومميز".

وتابع: "يجب أن يقوم الأهلي بعمل كثافة هجومية في مباراة العودة يوم الجمعة المقبل مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي، لإنهاء المباراة مبكرا وتفادي أي مفاجأة، يمكن أن تحدث ومنها استقبال أهداف وهو أمر وارد في كرة القدم".

وأكمل: "لا بد أن يتم البدء بأشرف بن شرقي منذ بداية المباراة يوم الجمعة المقبل، خاصة وأنه يتمتع بقدرات كبيرة ولديه الثقة التي تساعده على صناعة الفارق في أي وقت وأعتقد أن كولر سيدفع به بشكل أساسي في المباراة".

وواصل: "أفضل البدء بوسام أبو علي منذ بداية المباراة على حساب جراديشار، خاصة وأن وسام يعد أقوى وأشرس على المرمى وأخطر داخل منطقة الجزاء".

واختتم رضوان تصريحاته: "هناك علامات استفهام على استبعاد محمد نجدي أفشة من التشكيل الأساسي للنادي الأهلي بشكل كبير، خلال الفترة الماضية، على الرغم من قدرته على صناعة الفارق بشكل كبير مع الفريق".

ويذكر أن مباراة العودة، بين النادي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".