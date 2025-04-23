"زيزو على طريق فيجو".. هل يكتمل "انتقال القرن" باتهام "يهوذا الخائن"؟

كتبت-هند عواد:

صباح الثلاثاء 8 أبريل، أصدر نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" بيانًا رسميًا عبر حسابه على "إنستجرام" نفى فيه ما تردد عن توقيعه للنادي الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك. وقال: "بكل وضوح، لم أوقع لأي نادٍ سواء داخل أو خارج مصر. من يدّعي حصوله على توقيعي، فليخرج ويعلن ذلك إن كان صادقًا. ومن يمتلك دليلًا على توقيعي لأي نادٍ، فليُظهره أمام الجميع. على الناس أن تعرف الحقيقة بوضوح".

ورغم هذا النفي، أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن زيزو أتم اتفاقه مع النادي الأهلي منذ عدة أشهر، تمهيدًا لانضمامه للفريق بنهاية الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعب توجه إلى السفارة الأمريكية صباح الثلاثاء لاستخراج تأشيرة السفر، استعدادًا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية. بعد أيام رشحت تسريبات وخلافات في الزمالك ما أكد أن زيزو في طريقه للأهلي، في واقعة تتشابه مع ما حدث مع لويس فيجو في "انتقال القرن" بالدوري الإسباني.

لويس فيجو.. يهوذا الخائن

أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان ما حدث قبل 25 عامًا، وتحديدًا في عام 2000، حين انتقل النجم البرتغالي لويس فيجو من برشلونة إلى الغريم ريال مدريد، كان فيجو انضم إلى برشلونة عام 1995، وظل أحد أبرز لاعبي الفريق الكتالوني، لدرجة أن بعض الجماهير أطلقت عليه لقب "يهوذا الخائن" عقب انتقاله.

فلورنتينو بيريز، المرشح لرئاسة ريال مدريد آنذاك، وعد جماهير الفريق بضم فيجو ضمن "فريق الأحلام" إذا فاز في الانتخابات. ويستعرض الفيلم الوثائقي الخاص بفيجو تفاصيل تلك الصفقة التي أحدثت صدمة في الأوساط الكروية، فقد كان باولو فوتري، اللاعب البرتغالي السابق، هو الوسيط في الصفقة، وروى كيف أن فيجو كان مترددًا، لكن الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والذي بلغ 60 مليون يورو، تم دفعه بالفعل.

وبحسب الفيلم، فإن وكيل فيجو، جوزيه فيجا، في البداية رفض التفاوض عندما علم بنية بيريز، لكن فوتري أوهمه بأن المكالمة لا تزال قائمة، وطالب بيريز بعمولة قدرها 6 ملايين يورو.

رغم توقيع وكيله على العقد، نفى فيجو الأمر لاحقًا وقال لأحد الصحفيين في يوليو 2000: "انظر، لدي عقد وأتوقع أن أستمر حتى نهايته"، لكن بعد أيام قليلة، تمت الصفقة وانتقل اللاعب رسميًا إلى ريال مدريد.

في الفيلم الوثائقي، عاد فيجو ليؤكد: "نعم، كنت أعني ذلك التصريح حين قلته"، موضحًا أنه بالفعل حاول التراجع، وتواصل مع إدارة برشلونة لحل يجنبه الانتقال، لكنها رفضت. وقال: "حين رأيت وكيلي صباح اليوم التالي، أدركت أنني وقعت في الفخ".

مباراة الغضب: فيجو في كامب نو

عند عودته إلى "كامب نو" بقميص ريال مدريد، استقبلته جماهير برشلونة بصافرات الاستهجان، وألقوا عليه الزجاجات، بل وصل الغضب إلى ذروته حين ألقوا رأس خنزير عليه داخل الملعب، كما أنهم قاموا بحرق قميصه في المدرجات.

زيزو في مرمى الغضب

وفي مشهد مشابه، عبّرت جماهير الزمالك عن غضبها من زيزو، بعد انتشار أنباء توقيعه للأهلي. وأزال بعض العاملين في النادي صوره من جدران الملعب، ورفع أحد المشجعين قميص زيزو في المدرجات وقد رسم عليه علامة "إكس"، وتصف بعض الجماهير الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب بـ"الخائن"، خاصة بعد غيابه عن التدريبات منذ يوم الثلاثاء 8 أبريل.

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