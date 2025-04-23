"دون لعب".. هل يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي مساء اليوم؟

كتبت-هند عواد:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، نظيره كريستال بالاس في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى أرسنال لترسيخ المركز الثاني، إذ انه يتأخر عن ليفربول المتصدر بفارق 13 نقطة، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

هل يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي اليوم؟

يمكن لأرسنال أن يؤجل المباراة الحتمية لحسم ليفربول للقب، بالتعادل أو الفوز على كريستال بالاس، إذ أن هذا الأمر يعني أن الريدز سينتظر لأربعة أيام أخرى لحسم اللقب وبالتحديد عندما يواجه توتنهام.

وفي حالة خسارة أرسنال من كريستال بالاس يتوقف رصيده عند 66 نقطة، بالتالي سيصل فارق النقاط بينه وبين ليفربول إلى 13 نقطة، ومع بقاء 4 جولات على النهاية، يتوج ليفربول بالدوري الإنجليزي رسميا، دون الحاجة لانتظار الفوز على توتنهام.

من جانبه، تأهل أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوز تاريخي على ريال مدريد في ربع النهائي، ليصبح الجانرز الآن على بعد ثلاث مباريات فقط من التتويج باللقب، ويواجهون باريس سان جيرمان في نصف النهائي من مباراتي ذهاب وإياب.

وقبل ديربي لندن اليوم، لم يُهزم أرسنال في 11 مباراة، فاز في ست منها، وكان آخر انتصار له في فوز ساحق 4-0 على إبسويتش تاون يوم الأحد.

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