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موعد مباراة إنتر ميلان وميلان في كأس إيطاليا والقناة الناقلة

10:07 ص الأربعاء 23 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضيفا على غريمه ميلان، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة إنتر ميلان وميلان

تقام مباراة إنتر ميلان وميلان، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان وميلان

تنقل مباراة إنتر ميلان وميلان، عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، وبالتحديد عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

وانتهت مباراة الذهاب بين إنتر وميلان، بالتعادل الإيجابي 1-1، لهذا تعد مباراة الإياب حاسمة لتحديد المتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا

جدير بالذكر أن آخر 4 مباريات بين إنتر وميلان في جميع المسابقات، لم يتعرض ميلان للهزيمة من غريمه التقليدي، إذ انه حقق انتصارين وتعادل في مواجهتين.

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إنتر ميلان وميلان موعد مباراة إنتر ميلان وميلان القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان وميلان ديربي الغضب
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